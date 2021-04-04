Le regole da rispettare valgono anche a Pasqua e a Pasquetta. Tentare di fare furbate sarebbe non solo una violazione, sarebbe un atto di autolesionismo. Le regole sono finalizzate a contrastare la diffusione del corona virus ed a mettere al riparo tutti. Occorre fare uno sforzo, l’ennesimo. Ma la situazione è grave e non ammette altro.

Le limitazioni per oggi e domani in Italia ed in particolare in Puglia sono ormai note. Ad ogni modo, di seguito in formato pdf, l’ordinanza del presidente Michele Emiliano.

Ordinanza 88_signed(1)