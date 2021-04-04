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8 Maggio 2026
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Pasqua e Pasquetta, Italia zona rossa e Puglia zona rossa rafforzata Regole da rispettare

4 Aprile 2021
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Le regole da rispettare valgono anche a Pasqua e a Pasquetta. Tentare di fare furbate sarebbe non solo una violazione, sarebbe un atto di autolesionismo. Le regole sono finalizzate a contrastare la diffusione del corona virus ed a mettere al riparo tutti. Occorre fare uno sforzo, l’ennesimo. Ma la situazione è grave e non ammette altro.

Le limitazioni per oggi e domani in Italia ed in particolare in Puglia sono ormai note.  Ad ogni modo, di seguito in formato pdf, l’ordinanza del presidente Michele Emiliano.

Ordinanza 88_signed(1)


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