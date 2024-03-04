Di seguito alcuni comunicati diffusi da Autostrade:

Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22.00 DI LUNEDI’ 4 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 5 MARZO

–sarà chiusa la stazione di Candela, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Grottaminarda o di Cerignola ovest.

NELLE TRE NOTTI DI MERCOLEDI’ 6, GIOVEDI’ 7 E VENERDI’ 8 MARZO, CON ORARIO 22:00-6:00

–sarà chiuso il tratto compreso tra Cerignola ovest e Candela, verso Napoli. Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Ofanto nord”, situata all’interno del suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cerignola ovest, proseguire sulla viabilità ordinaria: SP143 dell’Ofanto in direzione di Cerignola e, alle porte della citta, svoltare a sinistra, immettersi su Viale di Ponente e poi sulla SP95 Candela-Cerignola, in direzione di Candela e rientrare sulla A16 alla stazione di Candela.

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Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 4 alle 6:00 di martedì 5 marzo, sarà chiusa la stazione di Trani, in entrata verso Bari. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Molfetta.

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Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 4 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 5 MARZO -sarà chiusa la stazione di Poggio Imperiale, in entrata verso Bari e in uscita per chi proviene da Pescara. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Bari: San Severo; in uscita per chi proviene da Pescara: Termoli Molise. DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 5 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 6 MARZO -sarà chiuso il tratto compreso tra Poggio Imperiale e San Severo, verso Bari. Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “San Trifone ovest”, situata nel suddetto tratto. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Poggio Imperiale, percorrere la SS16 Adriatica verso San Severo e seguire poi le indicazioni per A14, con ingresso sulla A14 alla stazione di San Severo.

—– Sulla D94 Complanare sud di Bari (allacciamento A14 Bologna-Taranto/Tangenziale di Bari), per consentire lavori di riqualifica del cavalcavia di svincolo, sovrappassante la SS96 Bari-Altamura, nelle cinque notti di lunedì 4, martedì 5, mercoledì 6, giovedì 7 e venerdì 8 marzo, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso lo svincolo esterno di uscita di Bari Zona Industriale, verso la SS96 Bari- Altamura in direzione Bari. In alternativa, si potrà percorrere lo svincolo esterno di uscita di Bari Zona Industriale verso Altamura, per poi uscire al successivo svincolo di Modugno “Piscina dei Preti” e rientrare dallo stesso in direzione di Bari.

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Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti “My Way” in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.