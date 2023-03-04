Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 04 marzo 2023
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 33
Provincia di Bat: 11
Provincia di Brindisi: 11
Provincia di Foggia: 13
Provincia di Lecce: 39
Provincia di Taranto: 12
Residenti fuori regione: 0
Provincia in definizione: 1
2.956
Persone attualmente positive
95
Persone ricoverate in area non critica
4
Persone in terapia intensiva
1.614.504
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 521.160
Provincia di Bat: 136.033
Provincia di Brindisi: 155.805
Provincia di Foggia: 226.161
Provincia di Lecce: 346.545
Provincia di Taranto: 218.873
Residenti fuori regione: 17.153
Provincia in definizione: 5.384