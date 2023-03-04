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8 Maggio 2026
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Puglia: 1627114 positivi a test corona virus, incremento di 120 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

4 Marzo 2023
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 04 marzo 2023

120

Nuovi casi

3.570

Test giornalieri

1

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 33
Provincia di Bat: 11
Provincia di Brindisi: 11
Provincia di Foggia: 13
Provincia di Lecce: 39
Provincia di Taranto: 12
Residenti fuori regione: 0
Provincia in definizione: 1
2.956

Persone attualmente positive

95

Persone ricoverate in area non critica

4

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.627.114

Casi totali

13.824.355

Test eseguiti

1.614.504

Persone guarite

9.654

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 521.160
Provincia di Bat: 136.033
Provincia di Brindisi: 155.805
Provincia di Foggia: 226.161
Provincia di Lecce: 346.545
Provincia di Taranto: 218.873
Residenti fuori regione: 17.153
Provincia in definizione: 5.384

 

 

 

 

 

 

 


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