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Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta temporali dal barese al Salento, vento in tutta la regione, mareggiate Protezione civile, previsioni meteo

4 Febbraio 2026
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Fra le regioni d’Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) c’è la Puglia.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta.

Il primo, con validità fino alle 20: si fa riferimento a “venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali. Mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: codice giallo per l’intera regione.

Il secondo, con validità dalle 8 per dodici ore: si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sulla Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.

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