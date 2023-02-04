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Puglia: 1621873 positivi a test corona virus, incremento di 203 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

4 Febbraio 2023
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:.

Dati del giorno: 04 febbraio 2023

203

Nuovi casi

4.388

Test giornalieri

3

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 75
Provincia di Bat: 10
Provincia di Brindisi: 19
Provincia di Foggia: 18
Provincia di Lecce: 60
Provincia di Taranto: 17
Residenti fuori regione: 2
Provincia in definizione: 2
15.176

Persone attualmente positive

203

Persone ricoverate in area non critica

8

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.621.873

Casi totali

13.705.800

Test eseguiti

1.597.121

Persone guarite

9.576

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 519.288
Provincia di Bat: 135.780
Provincia di Brindisi: 155.255
Provincia di Foggia: 225.649
Provincia di Lecce: 345.118
Provincia di Taranto: 218.300
Residenti fuori regione: 17.107
Provincia in definizione: 5.376

 

 

 

 

 

 

 


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