Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:.
Dati del giorno: 04 febbraio 2023
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 75
Provincia di Bat: 10
Provincia di Brindisi: 19
Provincia di Foggia: 18
Provincia di Lecce: 60
Provincia di Taranto: 17
Residenti fuori regione: 2
Provincia in definizione: 2
15.176
Persone attualmente positive
203
Persone ricoverate in area non critica
8
Persone in terapia intensiva
1.597.121
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 519.288
Provincia di Bat: 135.780
Provincia di Brindisi: 155.255
Provincia di Foggia: 225.649
Provincia di Lecce: 345.118
Provincia di Taranto: 218.300
Residenti fuori regione: 17.107
Provincia in definizione: 5.376