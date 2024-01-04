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Ferita a Tirana la notte di capodanno: possibile ritorno oggi in Puglia per la 52enne di Triggiano Già pronto per il ricovero il policlinico di Bari

4 Gennaio 2024
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano nella giornata di martedì, appena appresa la notizia, si è subito attivato per dare supporto ai familiari della signora originaria di Triggiano, rimasta ferita la notte di Capodanno a Tirana da un proiettile vagante. La signora di 52 anni, è ricoverata attualmente nell’Ospedale traumatologico universitario di Tirana.

“Sono in contatto telefonico da martedì sera con il marito della signora ferita che si trova in questo momento con lei a Tirana e ieri mattina a Bari ho incontrato un rappresentante della famiglia – spiega il presidente Emiliano – stiamo seguendo il caso e siamo pronti a supportare questa famiglia che sta vivendo ore di angoscia e difficoltà, ovviamente attivando tutte le sinergie istituzionali secondo le procedure previste per casi come questo”.

Il direttore del Dipartimento Promozione della Salute della Regione Vito Montanaro ha allertato il coordinamento dell’Emergenza sanitaria 118 e il Policlinico di Bari che ha già preso contatto con la struttura ospedaliera albanese.

La direttrice della centrale operativa 118, Anna Maria Natola, si sta occupando di coordinare il trasferimento della paziente da Tirana, che potrà avvenire dopo la cosiddetta verifica di trasportabilità, procedura che sta effettuando il Policlinico di Bari.

In caso affermativo, il volo potrà essere programmato già oggi con elicottero del 118 dall’aeroporto Bari-Palese verso quello di Tirana, dove la paziente sarà accompagnata dai sanitari albanesi e presa in carico dall’equipe medica dell’elisoccorso di Foggia che la trasporterà a Bari.

La direzione strategica del Policlinico universitario barese ha comunque predisposto il posto letto presso la chirurgia toracica dove la paziente potrà essere ricoverata al suo arrivo in Puglia.


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