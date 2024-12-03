La firma del patto di sviluppo e coesione tra Regione Puglia e governo fa arrivare nel territorio sei miliardi e mezzo di euro. Una valanga di soldi da spendere bene per mettere a punto sistemi territoriali gravati in molti casi da carenze. In questi giorni vengono illustrati dai vari responsabili locali gli interventi prospettati nei rispettivi territori e la distribuzione delle somme avviene capillarmente secondo i progetti studiati dagli uffici regionali. Tra le varie zone ce n’è peraltro una, stando a foggiatoday.it, che almeno a livello di amministrazioni comunali vede le briciole: i Comuni del Gargano. Un solo progetto da cinque milioni di euro finanziato, palazzetto con piscina da utilizzare anche per la sanità a San Giovanni Rotondo. Peraltro in quella parte di territorio altri enti ottengono finanziamenti, vedi ad esempio Ferrovie del Gargano.

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Di seguito un comunicato diffuso dall’amministrazione provinciale di Taranto:



“ La firma dell’accordo per lo sviluppo e la coesione da parte del

Governo e della Regione Puglia assume per Taranto un’importanza di enorme

portata e testimonia la grande attenzione mostrata dalle Istituzioni verso un

territorio sempre più proteso verso quel processo di cambiamento richiesto

dalla transizione giusta europea.

“ Siamo di fronte ad un accordo che avrà un impatto oltremodo

significativo sul nostro territorio e per questo mi sento di ringraziare la

premier Meloni, il vicepresidente esecutivo della Commissione europeo Fitto

ed il presidente della Regione, Emiliano.

“ I numerosi progetti che potranno decollare grazie alle centinaia di

milioni di euro stanziate per Taranto e provincia sono stati il frutto non solo

dell’impegno delle Istituzioni nazionale e regionale, ma anche e soprattutto

delle iniziative che le attuali Amministrazioni comunale e provinciale hanno

intrapreso dopo anni di stallo. Il riferimento specifico è, ad esempio, alla

“Talsano-Avetrana”, un’arteria che porterà indiscutibili vantaggi allo

sviluppo del turismo e delle attività economiche del versant e orientale del

territorio ionico, che a sua volta beneficerà anche dei ritorni che potranno

derivare non solo dalla riqualificazione della “Marina di Taranto” prevista

dal Piano Urbanistico Generale, ma anche dagli impegnativi appuntamenti

che andremo ad ospitare, primo fra tutti quello dei Giochi del Mediterraneo

2026. È bene ricordare che di questa infrastruttura stradale, per la quale il

Consiglio comunale di Taranto circa 4 mesi fa ha approvato la variante

urbanistica, si cominciò a parlare sul finire degli anni Ottanta, ma per

svariati motivi non ha mai preso quota a causa di intoppi burocratici e dei

rilievi legati all’impatto ambientale. Tutto questo fino a quando il progetto non è stato ripreso e riavviato dall’Amministrazione provinciale che mi

onoro di presiedere. Ma non solo.

“È necessario valutare adeguatamente anche il gran lavoro svolto fino

ad oggi in relazione a grandi opere viarie che erano “ferme” da tempo. Il

secondo Lotto della Tangenziale Sud, ad esempio, altra strada di importanza

strategica che, con la realizzazione del terzo Lotto, farà da congiunzione

proprio con la “ex Regionale 8”, è stato quasi ultimato tanto che la sua

consegna è prevista entro il mese di gennaio. E che dire della bretella di

collegamento con l’aeroporto “Taranto -Grottaglie” (anch’esso destinatario

delle risorse previste dai FSC) che è stata finalmente realizzata e questo

dopo che l’attuale Amministrazione Provinciale ha impresso al progetto

quell’accelerazione che in precedenza era sempre stata rinviata?

“ Dall’ambiente al sociale, dal welfare alla cultura, dallo sviluppo

economico alla transizione energetica, Taranto e la sua provincia hanno

ricevuto da Governo e Regione la giusta e meritata attenzione che un

territorio come il nostro, chiamato a sopporta re enormi sacrifici, reclamava.

Un’attenzione che, a livello regionale, andrà a supportare anche interventi

che sono stati già programmati dal governo cittadino come la realizzazione

della linea elettrica BRT, che può essere considerata, senza timore di es sere

smentiti, un’opera fra le più imponenti del Paese, un’opera, che si distingue

per la sua grandezza e innovazione e che rappresenta un passo avanti

decisivo verso un futuro più sostenibile e interconnesso. Grazie alla BRT,

finanziata con risorse del PNRR, sarà possibile rivoluzionare il concetto di

trasporto pubblico urbano che potrà diventare il fiore all’occhiello del

nostro capoluogo in vista dei Giochi del Mediterraneo. Si tratta di un’opera

che, come Amministrazione cittadina, abbiamo fortemente vo luto ed ottenuto

a suggello di un duro lavoro. Oggi possiamo affermare con orgoglio che la

BRT, la riqualificazione delle periferie urbane e degli angoli più iconici della

città, il recupero di edifici storici, la realizzazione di impianti sportivi

moderni e funzionali, le iniziative culturali sono il risultato di un impegno

collettivo che incarna la nostra visione di una Taranto rinnovata, attenta

all’ambiente, che vuole emanciparsi da logiche industriali che non le devono

più appartenere, come delineato nel nostro piano locale di transizione

Ecosistema Taranto.”