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Fritrak - Trasporto acqua

5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Puglia, maltempo: stamattina allerta temporali per il foggiano Protezione civile, previsioni meteo

3 Dicembre 2023
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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 6 per otto ore. Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia garganica, con quantitativi cumulati
deboli, fino a puntualmente moderati nella prima parte della giornata.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.

(immagine home page: tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile)

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