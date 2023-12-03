Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 6 per otto ore. Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia garganica, con quantitativi cumulati
deboli, fino a puntualmente moderati nella prima parte della giornata.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.
(immagine home page: tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile)