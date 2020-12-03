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Puglia, forti mareggiate domenica: previsioni Ispra, onde anche superiori ai cinque metri Adriatico, otto metri nel mare marchigiano. Pessime condizioni prospettate anche per Ionio e golfo di Taranto

3 Dicembre 2020
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Hm0 significa altezza dell’onda nell’istante zero.

Di seguito quanto pubblicato da isprambiente.gov.it:

Il Centro Operativo di Sorveglianza Ambientale dell’ISPRA prevede per il prossimo 6 dicembre una forte mareggiata con altezze significative largamente eccedenti il clima ondoso atteso. In particolare, sono previste onde con Hm0 intorno a 4.2 m sulle coste della Sardegna occidentale. Nel Mar Ligure e Mar Tirreno settentrionale e sulle coste della Liguria, Toscana, Lazio, Campania ed Isole Pontine sono previste onde con Hm0 intorno a 3.5 m. Nel Mar Tirreno meridionale e sulle coste di Lazio, Campania ed Isole Pontine sono previste onde con Hm0 intorno a 5 m.

Nel Canale di Sicilia e sulle coste della Sicilia meridionale sono previste onde con Hm0 intorno a 3.6 m. Nel Mar Adriatico settentrionale e sulle coste di Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna sono previste onde da sud-est con Hm0 intorno a 6 m. Sulle coste di Abruzzo, Molise e Puglia sono previste onde con Hm0 intorno a 5 m. Sulle coste della Puglia sono previste onde con Hm0 intorno a 3 m. Nel Canale d’Otranto, nel Golfo di Taranto e sulle coste della Puglia e della Calabria ionica sono previste onde con Hm0 intorno a 5.5 m.

La mareggiata con le onde più alte dovrebbe occorrere sulle coste delle Marche (altezza significativa prevista 8 Hm0).

 


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