Hm0 significa altezza dell’onda nell’istante zero.
Di seguito quanto pubblicato da isprambiente.gov.it:
Il Centro Operativo di Sorveglianza Ambientale dell’ISPRA prevede per il prossimo 6 dicembre una forte mareggiata con altezze significative largamente eccedenti il clima ondoso atteso. In particolare, sono previste onde con Hm0 intorno a 4.2 m sulle coste della Sardegna occidentale. Nel Mar Ligure e Mar Tirreno settentrionale e sulle coste della Liguria, Toscana, Lazio, Campania ed Isole Pontine sono previste onde con Hm0 intorno a 3.5 m. Nel Mar Tirreno meridionale e sulle coste di Lazio, Campania ed Isole Pontine sono previste onde con Hm0 intorno a 5 m.
Nel Canale di Sicilia e sulle coste della Sicilia meridionale sono previste onde con Hm0 intorno a 3.6 m. Nel Mar Adriatico settentrionale e sulle coste di Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna sono previste onde da sud-est con Hm0 intorno a 6 m. Sulle coste di Abruzzo, Molise e Puglia sono previste onde con Hm0 intorno a 5 m. Sulle coste della Puglia sono previste onde con Hm0 intorno a 3 m. Nel Canale d’Otranto, nel Golfo di Taranto e sulle coste della Puglia e della Calabria ionica sono previste onde con Hm0 intorno a 5.5 m.
La mareggiata con le onde più alte dovrebbe occorrere sulle coste delle Marche (altezza significativa prevista 8 Hm0).