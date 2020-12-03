Nel Canale di Sicilia e sulle coste della Sicilia meridionale sono previste onde con Hm0 intorno a 3.6 m. Nel Mar Adriatico settentrionale e sulle coste di Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna sono previste onde da sud-est con Hm0 intorno a 6 m. Sulle coste di Abruzzo, Molise e Puglia sono previste onde con Hm0 intorno a 5 m. Sulle coste della Puglia sono previste onde con Hm0 intorno a 3 m. Nel Canale d’Otranto, nel Golfo di Taranto e sulle coste della Puglia e della Calabria ionica sono previste onde con Hm0 intorno a 5.5 m.

La mareggiata con le onde più alte dovrebbe occorrere sulle coste delle Marche (altezza significativa prevista 8 Hm0).