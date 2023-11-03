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30 Aprile 2026
Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

Maltempo: allerta gialla in Puglia per vento fino a burrasca forte. Morti in Toscana, disperso in Veneto, allerta rossa in varie regioni Protezione civile, previsioni meteo

3 Novembre 2023
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Fino alle 20 è allerta, con il codice giallo, in Puglia per “venti da burrasca a burrasca forte dai quadranti meridionali.”. Rischio secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia. Aree pubbliche alberate chiuse a Taranto.

Il dipartimento della protezione civile ha stabilito per oggi l’allerta rossa per settori di Veneto e Friuli-Venezia Giulia, arancione per settori di nove regioni e gialla per settori di dodici, in quanto a precipitazioni. Immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile.

Cinque morti e due dispersi in Toscana fra pratese, fiorentino e provincia di Livorno. Un vigile del fuoco disperso in Veneto, nel bellunese: era fuori servizio, stava aiutando i genitori a sistemare sacchi di sabbia per fare fronte all’acqua.

Oggi prevista la piena dell’Arno. Esondato il Bisenzio. In Toscana per l’alluvione proclamato lo stato di emergenza.

Sono tutti effetti della tempesta Ciaran.

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