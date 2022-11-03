Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 03 novembre 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 587
Provincia di Bat: 81
Provincia di Brindisi: 218
Provincia di Foggia: 157
Provincia di Lecce: 539
Provincia di Taranto: 243
Residenti fuori regione: 16
Provincia in definizione: -1
13.278
Persone attualmente positive
170
Persone ricoverate in area non critica
9
Persone in terapia intensiva
1.500.038
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 490.389
Provincia di Bat: 129.554
Provincia di Brindisi: 144.928
Provincia di Foggia: 213.407
Provincia di Lecce: 316.806
Provincia di Taranto: 206.205
Residenti fuori regione: 16.034
Provincia in definizione: 5.168