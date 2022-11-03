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Puglia: 1522491 positivi a test corona virus, incremento di 1840 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

3 Novembre 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 03 novembre 2022

1.840

Nuovi casi

11.217

Test giornalieri

6

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 587
Provincia di Bat: 81
Provincia di Brindisi: 218
Provincia di Foggia: 157
Provincia di Lecce: 539
Provincia di Taranto: 243
Residenti fuori regione: 16
Provincia in definizione: -1
13.278

Persone attualmente positive

170

Persone ricoverate in area non critica

9

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.522.491

Casi totali

13.014.820

Test eseguiti

1.500.038

Persone guarite

9.175

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 490.389
Provincia di Bat: 129.554
Provincia di Brindisi: 144.928
Provincia di Foggia: 213.407
Provincia di Lecce: 316.806
Provincia di Taranto: 206.205
Residenti fuori regione: 16.034
Provincia in definizione: 5.168

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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