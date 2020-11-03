Di Francesco Santoro:

Il ministero della Salute ha reso noti i dati relativi a Immuni, l’applicazione che segnala un potenziale contatto occasionale con una persona risultata positiva al Covid-19. In Puglia è stata scaricata dal 14,6 per cento della popolazione. Mentre a livello nazionale, in termini assoluti, sono «oltre 9,5 milioni» i download.

L’esigenza di aumentare il numero dei tamponi dettata dal volume dei contagi, ha spinto la Regione a chiedere l’intervento dell’esercito, che nei prossimi giorni allestirà 13 tensostrutture nelle piazze e negli stadi pugliesi per consentire ai cittadini di effettuare il test senza scendere dall’automobile.