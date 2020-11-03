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Immuni: in Puglia scaricata dal 14,6 per cento della popolazione Tamponi: 13 tende dell'esercito

3 Novembre 2020
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Di Francesco Santoro:

Il ministero della Salute ha reso noti i dati relativi a Immuni, l’applicazione che segnala un potenziale contatto occasionale con una persona risultata positiva al Covid-19. In Puglia è stata scaricata dal 14,6 per cento della popolazione. Mentre a livello nazionale, in termini assoluti, sono «oltre 9,5 milioni» i download.

L’esigenza di aumentare il numero dei tamponi dettata dal volume dei contagi, ha spinto la Regione a chiedere l’intervento dell’esercito, che nei prossimi giorni allestirà 13 tensostrutture nelle piazze e negli stadi pugliesi per consentire ai cittadini di effettuare il test senza scendere dall’automobile.

 

 

 

 

 

 

 


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1 Comment

  1. Ma l’app immuni può entrare in contatto con cellulari di vicini di appartamento? Mi riferisco a persone che abitano in palazzi nei quali spesso e volentieri le pareti son fatte di cartone. Nel caso non mi pare sia corretto costringere qualcuno ad un isolamento della durata di 10 gg con tampone o 14 senza dato che dalle pareti il virus ancora non può passare!

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