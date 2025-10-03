Ieri sera una bomba d’acqua si è abbattuta su Ostuni. Nel tratto di strada fra Costa Merlata e Gorgognolo due auto con a bordo rispettivamente moglie e marito sono state travolte dall’acqua. La donna in salvo, l’uomo di 63 anni è morto. Disperso, il suo cadavere è stato ritrovato dopo dodici ore di ricerche.

Fra le regioni d’Italia è rimasta parte della Puglia in allerta gialla, dal cerignolano al Salento (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). La regione ha fatto registrare un cospicuo calo di temperature: in zone del foggiano nella notte si è scesi sotto i 6 gradi.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta.

Il primo con validità fino alle 14. Si fa riferimento a “precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-meridionale con quantitativi cumulati da deboli a

localmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o temporale sui restanti settori, con quantitativi cumulati deboli. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia

Il secondo con validità fino alle 20. Si fa riferimento a “venti: da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi di burrasca forte. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: codice giallo per l’intera regione.