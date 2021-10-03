Legenda: prima cifra affluenza ore 12, seconda cifra affluenza ore 19
Italia: affluenza ore 19 al 34,43 per cento (precedente 47,71 per cento. Nel 2016 si votò in un solo giorno)
Puglia: affluenza ore 19 al 34,55 per cento (48,55)
|BARI
|5 su 5
|13,77
|32,97
|46,20
|ADELFIA
|14,73
|34,51
|48,16
|NOICATTARO
|13,33
|33,99
|46,93
|RUVO DI PUGLIA
|13,81
|31,74
|44,80
|SANNICANDRO DI BARI
|10,51
|30,44
|42,58
|TRIGGIANO
|14,82
|33,21
|47,00
|BARLETTA-ANDRIA-TRANI
|2 su 2
|12,17
|34,95
|44,73
|MINERVINO MURGE
|11,32
|34,07
|44,70
|SPINAZZOLA
|13,47
|36,29
|44,77
|BRINDISI
|4 su 4
|13,83
|36,07
|50,23
|CELLINO SAN MARCO
|15,14
|41,41
|57,48
|CISTERNINO
|12,24
|32,63
|47,73
|FASANO
|14,09
|35,72
|51,39
|SAN PANCRAZIO SALENTINO
|13,98
|38,33
|44,14
|FOGGIA
|13 su 13
|11,47
|30,09
|45,41
|ALBERONA
|6,69
|22,66
|50,65
|ASCOLI SATRIANO
|10,99
|33,36
|55,74
|CANDELA
|22,23
|48,75
|52,15
|CASALNUOVO MONTEROTARO
|10,91
|30,93
|50,38
|CELENZA VALFORTORE
|11,43
|39,48
|48,65
|CERIGNOLA
|11,14
|29,27
|43,44
|LESINA
|15,82
|37,64
|58,46
|PANNI
|10,38
|29,94
|33,01
|SAN MARCO IN LAMIS
|10,52
|27,36
|40,54
|SAN NICANDRO GARGANICO
|10,41
|28,00
|40,05
|SANT’AGATA DI PUGLIA
|16,85
|42,96
|56,20
|VIESTE
|10,13
|24,86
|46,79
|ZAPPONETA
|16,55
|46,28
|68,64
|LECCE
|21 su 21
|14,86
|38,13
|49,76
|ALESSANO
|13,09
|36,94
|46,04
|ALLISTE
|12,30
|34,08
|38,68
|CANNOLE
|16,71
|46,18
|63,15
|CAPRARICA DI LECCE
|11,02
|35,11
|60,71
|CASTRIGNANO DEL CAPO
|13,49
|35,45
|45,80
|CAVALLINO
|15,76
|38,32
|54,46
|COLLEPASSO
|13,40
|34,38
|44,92
|DISO
|17,97
|46,84
|57,74
|GALLIPOLI
|15,74
|36,97
|48,53
|LIZZANELLO
|15,36
|39,70
|52,38
|MELISSANO
|13,27
|36,98
|49,90
|NARDO’
|18,90
|45,05
|52,18
|NOCIGLIA
|15,89
|45,99
|58,18
|PATU’
|16,38
|41,98
|53,38
|POGGIARDO
|13,84
|39,79
|53,84
|SANARICA
|15,32
|49,79
|51,59
|SPECCHIA
|12,92
|38,04
|56,99
|TAURISANO
|9,61
|28,30
|39,75
|TAVIANO
|14,55
|37,78
|51,83
|TREPUZZI
|17,61
|42,59
|54,41
|UGENTO
|10,59
|28,30
|43,10
|TARANTO
|9 su 9
|12,96
|33,96
|51,32
|AVETRANA
|14,60
|37,18
|49,77
|FRAGAGNANO
|14,10
|41,08
|53,57
|GINOSA
|11,26
|30,77
|47,69
|GROTTAGLIE
|11,66
|30,64
|45,14
|MASSAFRA
|14,90
|38,53
|61,33
|MONTEPARANO
|16,87
|43,83
|60,40
|SAN GIORGIO IONICO
|12,58
|31,52
|48,17
|STATTE
|11,06
|28,84
|46,12
|TORRICELLA
|17,35
|44,41
|64,36