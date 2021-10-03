rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

6 Maggio 2026
Terremoto in Friuli, cinquanta anni: il disastro e la ricostruzione esemplare La sera del 6 maggio 1976 il sisma di magnitudo 6,5: quasi mille morti

Puglia, elezioni amministrative: affluenza ore 19 al 34,55 per cento ELENCO COMUNI Dati diffusi dal ministero dell'Interno

3 Ottobre 2021
Screenshot 20210826 151946

Legenda: prima cifra affluenza ore 12, seconda cifra affluenza ore 19

Italia: affluenza ore 19 al 34,43 per cento (precedente 47,71 per cento. Nel 2016 si votò in un solo giorno)

Puglia: affluenza ore 19 al 34,55 per cento (48,55)

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

noinotizie

Lo studente di Monopoli in condizioni critiche per la caduta dal balcone durante la gita scolastica Cnddu

No Picture

È morto Evaristo Beccalossi Avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione