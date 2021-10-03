Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 03 ottobre 2021
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 35
Provincia di Bat: 5
Provincia di Brindisi: 6
Provincia di Foggia: 19
Provincia di Lecce: 16
Provincia di Taranto: 1
Residenti fuori regione: -1
Provincia in definizione: 7
2.596
Persone attualmente positive
141
Persone ricoverate in area non critica
17
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 98.748
Provincia di Bat: 28.171
Provincia di Brindisi: 21.324
Provincia di Foggia: 47.295
Provincia di Lecce: 31.206
Provincia di Taranto: 40.832
Residenti fuori regione: 991
Provincia in definizione: 471