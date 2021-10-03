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Cosenza-Casarano 1-5: salentini alla fase nazionale playoff Calcio serie C

Puglia: 269038 positivi a test corona virus, incremento di 88 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

3 Ottobre 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 03 ottobre 2021

88

Nuovi casi

13.057

Test giornalieri

0

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 35
Provincia di Bat: 5
Provincia di Brindisi: 6
Provincia di Foggia: 19
Provincia di Lecce: 16
Provincia di Taranto: 1
Residenti fuori regione: -1
Provincia in definizione: 7
2.596

Persone attualmente positive

141

Persone ricoverate in area non critica

17

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

269.038

Casi totali

3.717.478

Test eseguiti

259.647

Persone guarite

6.795

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 98.748
Provincia di Bat: 28.171
Provincia di Brindisi: 21.324
Provincia di Foggia: 47.295
Provincia di Lecce: 31.206
Provincia di Taranto: 40.832
Residenti fuori regione: 991
Provincia in definizione: 471

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