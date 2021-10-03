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Elezioni amministrative: si vota, anche in 54 Comuni della Puglia ELENCO Oggi dalle 7 alle 23, domani dalle 7 alle 15. A seguire lo spoglio. Eventuali ballottaggi per scegliere i sindaci il 17 ed il 18 ottobre. Vigilia: dopo il candidato aggredito l'auto incendiata

3 Ottobre 2021
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Venerdì un candidato di Nardò aggredito.  La scorsa notte l’incendio dell’auto di un candidato a Monteparano. Le ultime ore prima delle elezioni sono state anche questa indecenza.

Oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15 le elezioni. Riguardano la Regione Calabria,  due suppletive per seggi parlamentari (Siena e Roma, Primavalle) e 1138 Comuni italiani delle regioni a statuto ordinario fra cui cinque fra le sei città più grandi: Roma, Milano, Napoli, Torino e Bologna. In Puglia le elezioni amministrative interessano 54 Comuni fra cui 13 con popolazione superiore ai quindicimila abitanti. Eventuali ballottaggi il 17 ed il 18 ottobre. Al seggio per votare si dovrà indossare la mascherina (da togliere solo per l’identificazione) e rispettare il distanziamento, non potranno recarvisi le persone con temperatura dai 37 gradi e mezzo in su né le persone in isolamento fiduciario. A questo riguardo il ministero dell’Interno ha diramato una circolare ai questori perché tali misure siano osservare rigorosamente.

Di seguito l’elenco dei Comuni pugliesi al voto:

Città metropolitana di Bari

ADELFIA –

NOICATTARO –

RUVO DI PUGLIA –

SANNICANDRO DI BARI –

TRIGGIANO –

 

Provincia di Barletta Andria Trani

MINERVINO MURGE –

SPINAZZOLA –

 

Provincia di Brindisi

CELLINO SAN MARCO –

CISTERNINO –

FASANO –

SAN PANCRAZIO SALENTINO –

 

Provincia di Foggia

ALBERONA –

ASCOLI SATRIANO –

CANDELA –

CASALNUOVO MONTEROTARO –

CELENZA VALFORTORE –

CERIGNOLA –

LESINA –

PANNI –

SAN MARCO IN LAMIS –

SAN NICANDRO GARGANICO –

SANT’AGATA DI PUGLIA –

VIESTE –

ZAPPONETA –

 

Provincia di Lecce

ALESSANO –

ALLISTE –

CANNOLE –

CAPRARICA DI LECCE –

CASTRIGNANO DEL CAPO –

CAVALLINO –

COLLEPASSO –

DISO –

GALLIPOLI –

LIZZANELLO –

MELISSANO –

NARDÒ –

NOCIGLIA –

PATÙ –

POGGIARDO –

SANARICA –

SPECCHIA –

TAURISANO –

TAVIANO –

TREPUZZI –

UGENTO –

 

Provincia di Taranto

AVETRANA –

FRAGAGNANO –

GINOSA –

GROTTAGLIE –

MASSAFRA –

MONTEPARANO –

SAN GIORGIO IONICO –

STATTE –

TORRICELLA –


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