I quattro leader della coalizione (Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli) stasera sul palco della festa nazionale di Avs lo hanno ribadito: non ci sarà la replica dell’errore del 2022.

Poi arriva il caso concreto: candidature per le elezioni regionali, in Puglia specificamente. Ribadito da tutti che Decaro è il candidato migliore alla presidenza, l’eurodeputato si è reso disponibile ma senza candidature allacconsiglio di Emiliano e Vendola. Se per Emiliano la questione sembra superata avendo dato, l’attuale presidente, disponibilità al passo indietro, per il predecessore Vendola la situazione è completamente diversa. Niente passo indietro, hanno ribadito Fratoianni e Bonelli di Avs, il partito di Vendola. Sempre stasera, Decaro ha ribadito a sua volta che in queste condizioni non ci sta: “non sono indispensabile” e non è una questione personale nei confronti deiddue presidenti quanto il non volersi sentire in consiglio regionale il carico di venti anni di amministrazione.

Decaro è indiscutibilmente il candidato più popolare che il campo largo possa esprimere. Campo largo che non riesce finora a chiudere la partita, complicandosi incredibilmente la vita. Come se la lezione del 2022 non fosse bastata. Meglio farsene dare un’altra, giusto?