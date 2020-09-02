Presentata la lista Lavoro Ambiente Costituzione, nella sede del circolo del partito della Rifondazione comunista “Peppino Impastato” di Taranto.
Presenti il candidato presidente Nicola Cesaria e i candidati della provincia di Taranto.
È stata “l’occasione per esporre una visione critica su alcuni temi che riguardano il territorio della città e della provincia.”
Candidato presidente Nicola CESARIA
Candidati circoscrizione di Taranto
1 BASTA Valentina
2 CALABRETTI Pierdavide
3 CESARIA Nicola
4 DONNO Ada
5 LATANZA Emiliano
6 MARTURANO Tiziana
7 MORELLI Giuseppe