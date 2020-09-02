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Lavoro Ambiente Costituzione, presentata la lista a Taranto Elezioni regionali della Puglia: candidato presidente Nicola Cesaria

3 Settembre 2020
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Presentata la lista Lavoro Ambiente Costituzione, nella sede del circolo del partito della Rifondazione comunista “Peppino Impastato” di Taranto.

Presenti il candidato presidente Nicola Cesaria e i candidati della provincia di Taranto.
È stata “l’occasione per esporre una visione critica su alcuni temi che riguardano il territorio della città e della provincia.”

Candidato presidente Nicola CESARIA

Candidati circoscrizione di Taranto
1 BASTA Valentina
2 CALABRETTI Pierdavide
3 CESARIA Nicola
4 DONNO Ada
5 LATANZA Emiliano
6 MARTURANO Tiziana
7 MORELLI Giuseppe


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