Presentata la lista Lavoro Ambiente Costituzione, nella sede del circolo del partito della Rifondazione comunista “Peppino Impastato” di Taranto.

Presenti il candidato presidente Nicola Cesaria e i candidati della provincia di Taranto.

È stata “l’occasione per esporre una visione critica su alcuni temi che riguardano il territorio della città e della provincia.”

Candidato presidente Nicola CESARIA

Candidati circoscrizione di Taranto

1 BASTA Valentina

2 CALABRETTI Pierdavide

3 CESARIA Nicola

4 DONNO Ada

5 LATANZA Emiliano

6 MARTURANO Tiziana

7 MORELLI Giuseppe