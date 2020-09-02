Di seguito un comunicato diffuso da Maria Santoro:
“Comizi in diretta” è questo il claim lanciato da Maria Santoro, candidata con la lista “La Puglia Domani” nella circoscrizione della provincia di Taranto alle Elezioni Regionali in Puglia del 20 e 21 settembre.
“Il virus covid-19 come è evidente è ancora presente. Non sappiamo se potremo fare i consueti comizi e poterci incontrare nelle piazze. Siamo in attesa di avere disposizioni in tal senso e nel frattempo abbiamo deciso di lanciare una serie di appuntamenti, on line, per raccontarvi il nostro programma, perché ho deciso di candidarmi e comep potrò rappresentare tutte le vostre esigenze in Regione.”
Così Maria Santoro annuncia questa novità, dei veri e propri comizi in diretta sui social, per dare la possibilità ai cittadini, anche durante questo periodo, di poter vivere questa campagna elettorale 2020.
Maria Santoro classe 81, diplomata al Liceo Scientifico Moscati di Grottaglie si laurea all’età di 24 anni alla Università LUISS di Roma. Abilitata alla professione forense, si occupa di diritto civile, diritto del lavoro, previdenziale e assistenziale. Divoratrice di libri, grottagliese doc e pronta per rappresentare una intera comunità in Consiglio Regionale a Bari.