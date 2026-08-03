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Di seguito un comunicato diffuso da Autostrade:

Sulla A16 Napoli-Canosa e sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle opere in verde, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di lunedì 3 alle 6:00 di martedì 4 agosto, sulla A16 Napoli-Canosa, sarà chiusa la stazione di Cerignola ovest, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Bari: Canosa, sulla A14 Bologna-Taranto;
in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Pescara: Cerignola est, sulla A14 Bologna-Taranto; in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Napoli: Candela, sulla stessa A16;
-dalle 22:00 di martedì 4 alle 5:00 di mercoledì 5 agosto, sulla A14 Bologna-Taranto, sarà chiusa la stazione di San Severo, in entrata verso Bari.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Foggia.
—–
Al link di seguito lo schema riferito ai distributori pugliesi, consultabile per ciascun distributore italiano:

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