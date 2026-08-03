Di seguito un comunicato diffuso da Autostrade:

Sulla A16 Napoli-Canosa e sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle opere in verde, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di lunedì 3 alle 6:00 di martedì 4 agosto, sulla A16 Napoli-Canosa, sarà chiusa la stazione di Cerignola ovest, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Bari: Canosa, sulla A14 Bologna-Taranto;

in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Pescara: Cerignola est, sulla A14 Bologna-Taranto; in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Napoli: Candela, sulla stessa A16;

-dalle 22:00 di martedì 4 alle 5:00 di mercoledì 5 agosto, sulla A14 Bologna-Taranto, sarà chiusa la stazione di San Severo, in entrata verso Bari.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Foggia.

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Al link di seguito lo schema riferito ai distributori pugliesi, consultabile per ciascun distributore italiano: