Di Nino Sangerardi:

L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Puglia ha preso atto delle proposte di contributo economico stante la Legge pugliese n. 34/80 , modificata con ulteriore Legge n.2/2001.

Norme con al centro l’organizzazione e partecipazione, sulla base del principio di sussidiarietà, a eventi di varia natura che “ attengano e rivestano un interesse generale per la comunità regionale”.

Nel 2019 l’Ufficio di Presidenza ha integrato la disciplina della Legge n.34/80 ridefinendo parzialmente i criteri di selezione, valorizzando l’associazionismo pugliese su base territoriale.

Pertanto il 30 maggio 2022 c’è stato l’Avviso pubblico denominato “ Concessione di contributi a sostegno di iniziative/eventi da parte di enti e associazioni. Anno 2022”.

Sono arrivate negli Uffici regionali preposti 52 istanze di cui 37 complete della documentazione e dunque ammissibili a seguito dell’istruttoria svolta dal Servizio affari generali sulla base di quanto indicato nel bando.

Qui il documento inerente l’elenco di Associazioni e Enti e Società e Confraternita e Parrocchia a cui è stato concesso il contributo economico.

REGIONE PUGLIA E CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNO 2022