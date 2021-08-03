Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:



Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi martedì 3 agosto 2021 in Puglia, sono stati registrati 11.623 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 213 casi positivi: 31 in provincia di Bari, 27 in provincia di Brindisi, 31 nella provincia BAT, 25 in provincia di Foggia, 61 in provincia di Lecce, 36 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione. 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

Sono stati registrati due decess: uno in provincia di Brindisi, un residente fuori regione.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.923.726 test.

247.212 sono i pazienti guariti.

2.585 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 256.468 così suddivisi:

95.882 nella Provincia di Bari;

25.907 nella Provincia di Bat;

20.173 nella Provincia di Brindisi;

45.588 nella Provincia di Foggia;

27.796 nella Provincia di Lecce;

39.851 nella Provincia di Taranto;

856 attribuiti a residenti fuori regione;

415 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 3.8.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/4a8sx