San Marzano di San Giuseppe: Med festival

Di seguito il comunicato:

Tutto pronto per la decima edizione del MedFestival Puglia. Si avvicina un anniversario importante per il festival dedicato alle espressioni e ai popoli del Mediterraneo promosso dall’associazione turistica Pro Loco Marciana di San Marzano di San Giuseppe. Musica, teatro, arti visive, letteratura, enogastronomia troveranno spazio nel centro storico di San Marzano di San Giuseppe (Taranto), in due giornate. L’appuntamento è sabato 3 e domenica 4 agosto. In questa “golden edition” per il decimo compleanno del festival, le vie del centro storico di San Marzano di San Giuseppe, piccolo borgo di antica fondazione albanese in provincia di Taranto, si riempiranno di artisti, spettacoli, musica, street-food e calici di vino. Il titolo di questa edizione, “Winemed”, porta in sé la traccia delle due serate d’agosto, in cui si potranno scoprire gli antichi sapori e le storie di una terra magica e misteriosa. Il filo rosso, infatti, saranno il vino e la vite: simbolo dell’agricoltura e delle produzioni agroalimentari pugliesi, ma anche del senso della vita e delle proprie radici, di un percorso di nascita, crescita, trasformazione, “passando dalla vendemmia dell’uva fino a riempire i nostri calici – dichiarano gli organizzatori -, fortunati sigilli di legami forti, come quelli creati dalle radici dei vitigni autoctoni del Primitivo e Negramaro. Tutto, dal cibo alla musica, dal teatro alla fotografia, attraversando le mostre e le installazioni artistiche, racconterà la storia della nostra terra e il suo prodotto migliore, il vino, frutto di lavoro e tanta pazienza. Sarà una festa collettiva, per festeggiare questo decimo compleanno del festival”.

Tante le presenze, alcune già note ai frequentatori del MedFestival Puglia. Ritorneranno sulla scena alcuni degli artisti che nel corso delle passate edizioni sono stati maggiormente apprezzati dal pubblico. Il 3 agosto i Mistura Louca faranno ballare l’ intera piazza; domenica 4 agosto, sul palco principale, ci saranno invece i Crifiu. Nove le band musicali che si esibiranno per le vie del centro: Funketti Allucinogeni, Ragtime Bubu Band, Nico Triggiani Trio, Pizzicatundi, Evò, Walter Celi, The Klaudia Call e dj set in chiusura di serata. Ci sarà anche il teatro, con i grandi attori pugliesi: Fabrizio Saccomanno il 4 agosto e i Cantacunti con Gino Cesaria il 3 agosto, nel giardino del Palazzo Casalini; inoltre, un living history a cura della Cooperativa Impact e Regia Cerva che riproporranno in scena un simposio dell’età antica. Ci sarà tanta fotografia con il circolo ” Il Castello” e quattro apprezzati fotografi sanmarzanesi : Antonio Calò, Francesco Caprino, Sabrina Simili, Tania Ferrante. Arianna Greco, interessante artista salentina di arte enoica, dipingerà le sue tele utilizzando il vino, mentre quattro artisti (Maria Piccirillo, Andrea Bono, Vitantonio Malvaso, Oronzo Fischetti) lasceranno , come accade ogni anno, una traccia di questa ultima edizione dipingendo murales nel centro storico. Infine, saranno promossi workshop sul cinema ed il vino a cura dell’ Acsi e sulla cultura ” velenosa” a cura dell’associazione Clizia; spettacoli di mentalismo con Alex Borsci ed artisti di strada; per i più piccoli, laboratori di ceramica e area divertimento con raccolta fondi a favore di Ant ed Ail. Gli amanti del vino avranno l’ opportunità di degustare alcune delle etichette di vini più apprezzate della Terra del Primitivo, grazie alla presenza di Cantine San Marzano, Cantina Produttori di Manduria, Consorzio di Tutela Primitivo di Manduria, Cantina Masseria Cuturi, Tenute Tocci, e Cantina Capuzzimati. Gli amanti del buon cibo pugliese potranno gustare i piatti tradizionali di terra e di mare dell’area mediterranea, nel ricco percorso gastronomico. La rassegna proverà a far divertire ed appassionare tutti, adulti e bambini. Gli organizzatori ringraziano i tanti volontari dell’associazione Pro loco Marciana, senza i quali questo evento non avrebbe vita e i partner storici: Cantine San Marzano, associazione Babele, Bcc San Marzano e Pam & Meta. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di San Marzano di San Giuseppe e dalla Regione Puglia. Per informazioni e comunicazioni www.medfestivalpuglia.it .