Lo spazioporto di Grottaglie, come sarà

Non riusciamo quasi ad andare in treno da Taranto a Roma ma un bel Grottaglie-Marte non ce lo toglie nessuno. Prendiamo in prestito la meravigliosa ironia del giornalista Marcello Cometti, risalente a qualche mese fa, per parlare dell’Italian spaceport presentato in municipio a Taranto stamani.

Altro non è se non l’aeroporto “Arlotta” di Grottaglie che però, stando all’immagine illustrata in sede di presentazione, vede campeggiare la scritta “Aeroporto Taranto Grottaglie”. Tutto ciò non è stato preso bene da Ciro D’Alò, sindaco di Grottaglie, che alla conferenza stampa di Aeroporti di Puglia non ha “volutamente” preso parte.

Lo scalo grottagliese verrà attrezzato per i voli suborbitali e, appunto, cambierà connotati: si presenterà, anche nell’immagine, più adeguato ai tempi.