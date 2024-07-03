Di Agostino Convertino:



Lei è Rossana Bellopede, quarantacinquenne, madre di due figlie, Professoressa Associata presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture del Politecnico di Torino. Viene da Martina Franca dove ha trascorso gli anni dell’adolescenza fino agli studi universitari per cui ha scelto Torino, sulle orme di papà Franco, un intellettuale martinese che ha dedicato belle pagine di letteratura al suo rapporto con la capitale sabauda nel pieno degli anni ’60. Un periodo in cui si emigrava in Piemonte, per sopperire alla cronica scarsità di lavoro, attratti dal formidabile polo industriale dell’automobile. Con oltre settanta pubblicazioni scientifiche all’attivo e relazioni con le più importanti strutture europee del settore, Rossana Bellopede opera con particolare successo nell’ambito delle materie prime in rapporto all’ingegneria industriale. È questo il motivo per cui è stata invitata, nella seduta svoltasi ieri, ad esprimere un autorevole parere in seno alla X Commissione Parlamentare (Attività Produttive) che si sta occupando di un argomento molto delicato sul piano politico oltre che strategico sul piano industriale: le materie prime critiche di interesse strategico. Si tratta di estrazioni minerarie di materie indispensabili ai processi industriali – in questo periodo compromesso anche da una delicata situazione geopolitica internazionale – da armonizzare, per un verso, con la normative europea in materia di riciclaggio e per una governance del comparto delle estrazioni dall’altro. In sostanza si parla di miniere e di concessioni minerarie – nella più ampia visione del PNNR – contemplate in un Decreto Legge (n° 84 del giugno 2024) che dovrà fornire adeguate risposte anche all’ European Raw Materials Alliance. L’auspicio è quello di rendere l’Italia meno dipendente dall’importazione di materie prime critiche rispondendo ad una lista di esigenze che si allunga col passare degli anni. Basti pensare al recente ingresso nella speciale lista del nichel e del rame di cui l’industria italiana necessita in modo sempre più pressante. Una materia delicata da affrontare col parere di studiosi esperti come Rossana Bellopede cui auguriamo di tornare al più presto, in vacanza, nella sua Martina Franca, per ritrovare la famiglia, gli amici più cari e le radici della sua terra fiera dei successi dei suoi figli migliori in giro per il mondo.