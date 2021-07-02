Di Nino Sangerardi:

La Giunta regionale lucana ha approvato lo schema di convenzione con oggetto l’iniziativa ”Semplifica Ambiente” proposta dal Formez P. A. sede legale in Roma.

In breve trattasi del supporto specialistico alla semplificazione attuativa della normativa in materia ambientale, durata 26 mesi. Impegno economico a carico della Regione pari a di 600.000,00 euro.

Progetto che deve incidere sul “…rafforzamento della governance interistituzionale nel settore ambientale e sull’empowerment delle istituzioni regionali”.

Come? Ecco : tramite il miglioramento e la corretta applicazione della normativa e abbassando il numero dei contenziosi,riduzione dei tempi per il rilascio delle varie autorizzazioni,perfezionamento del quadro legislativo regionale esistente,sviluppo di competenza per la digitalizzazione delle procedure autorizzative.

Intervento che è rivolto a dirigenti funzionari e collaboratori della Direzione generale Ambiente e Territorio della Regione Basilicata e ai soggetti a vario titolo coinvolti nella filiera strategico/attuativa delle politiche ambientali.

L’Ente regionale con Formez ha maturato significative esperienze anche nell’ambito di precedenti progetti come “Basilicata Energia Compatibilità” e “Rafforzamento della capacità istituzionale degli enti pubblici della Basilicata per la tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico”.

Tra l’altro la Regione dal 1997 risulta associata del Formez mentre nel 2010 la Commissione europea DG Occupazione riconosce Formez P.A. quale organismo in house rispetto alla Regione Basilicata.

Il Formez,associazione di diritto privato riconducibile alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento funzione pubblica, è un Centro servizi assistenza studi e formazione per l’ammodernamento della pubblica amministrazione.

Presidente del consiglio di amministrazione dall’anno 2020 Alberto Bonisoli(candidato alle elezioni politiche del 2018 nella Lista Movimento Cinque Stelle alla Camera dei deputati Collegio Lombardia Milano centro,non eletto,designato Ministro dei Beni Culturali nel Governo Lega Salvini-M5S presieduto dal grillino Giuseppe Conte)consiglieri Marcello Fiori,Roberto Lagalla,Paola Adinolfi,Marina Perotti.

Tra i soci di Formez i Ministeri Difesa e Interno e Salute e Transizione Ecologica e Ambiente,le Regioni Puglia e Basilicata e Calabria e Molise e Lombardia e Piemonte e Abruzzo e Sardegna e Sicilia,il Comune di Roma, Comune Grottaglie,Comune Livorno,Agenzia per l’Italia digitale, Agenzia Dogane di Monopoli,Agenzia coesione territoriale,Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Aquila.