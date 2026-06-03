rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

3 Giugno 2026
Maltempo: la Puglia eccetto il Salento fra le quindici regioni oggi in allerta temporali, parte della Liguria in arancione Protezione civile, previsioni meteo

Quando trovate i prezzi convenienti al supermercato Riflessione

3 Giugno 2026
noinotizie

Quando comprate i pomodori in scatola al supermercato e cerchiamo il prezzo migliore. Quando comprate la frutta e cercate il prezzo migliore, magari sorprendendovi  della convenienza. E vantandovene pure poi, perché avete trovato il prezzo buono.

Ecco, quando fate tutto questo ricordatevi che nella stragrande maggioranza dei casi sono prodotti del raccolto compiuto da migranti come quelli ammazzati in Calabria mentre venivano trasportati fino alla Basilicata per raccogliere fragole. Bruciati vivi in un’automobile perché avevano chiesto semplicemente di essere pagati. A loro veniva dato solo un pasto, un alloggio. Niente denaro. Si obietterà che sono stranieri anche i caporali, mafiosi pachistani. Vero. Quelli vanno combattuti. Esattamente come i criminali italiani, per esempio chi affida loro certi ingaggi. Ma straniero non corrisponde automaticamente a criminale.

Ovviamente le catene della grande distribuzione non possono essere considerate la parte conclusiva di una filiera criminale. Sia chiaro.

Quando parlate dei migranti con termini del tipo “prima gli italiani” ricordatevi che avete mangiato i pomodori o la frutta, o la verdura, a prezzi ultraconvenienti secondo le offerte, perché sono stati raccolti da quelli che voi offendete. Che vengono sfruttati e, se chiedono qualcosa di cui hanno diritto, magari vengono ammazzati.

Mangiate (anche) grazie a loro. E li offendete pure.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

IMG 20181028 121752

Manfredonia: motorino fuori controllo, morto 14enne Un altro adolescente ferito

codice giallo temporali eccetto salento

Maltempo: la Puglia eccetto il Salento fra le quindici regioni oggi in allerta temporali, parte della Liguria in arancione Protezione civile, previsioni meteo

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione