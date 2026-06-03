Stralcio del comunicato diffuso dal dipartimento della protezione civile:

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di mercoledì 3 giugno, allerta arancione sulla Liguria di Levante, allerta gialla su alcuni settori di Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana, sugli interi territori di Veneto, Provincia Autonoma di Bolzano, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e su parte di Lazio, Campania e Puglia.

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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 per dodici ore. Si fa riferimento a “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati sui settori interni ed adriatici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.