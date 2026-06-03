Di seguito un comunicato diffuso da Poste italiane:

Poste Italiane comunica che il 5 giugno 2026 verrà emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “I Valori sociali”, dedicato all’anniversario dell’Arma dei Carabinieri, del valore della tariffa B pari a 1,30 €, accompagnato da un chiudilettera.

Tiratura: duecentomilasedici esemplari di francobollo e trentatremilatrecentotrentasei esemplari di chiudilettera.

Foglio: ventiquattro esemplari di francobollo e quattro esemplari di chiudilettera posizionati ai quattro angoli, più la riproduzione del logo MIMIT monocromatico sulla cimosa.

Il progetto grafico del francobollo e del chiudilettera è a cura dell’Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria, ottimizzato e stampato in rotocalcografia dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

La vignetta raffigura, in chiave stilizzata, un carabiniere in alta uniforme che guarda verso l’alto, simbolo del legame con i valori etici e spirituali che guidano la sua missione e della tensione verso il futuro. Con il braccio teso offre la mano a una giovane figura che lo segue: rappresenta un invito a camminare insieme verso un futuro condiviso, per costruire una società migliore e più sicura. La composizione è avvolta da uno sfondo raffigurante il profilo stilizzato delle linee di costa delle regioni Calabria e Sicilia, realizzato nelle tinte rosso e blu, che evocano con fierezza i colori dell’Arma dei Carabinieri.

Completano il francobollo le legende “MONUMENTO AL CARABINIERE – REGGIO CALABRIA” e “PER LA GENTE TRA LA GENTE”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso l’ufficio postale di Reggio Calabria Centro.

È stata realizzata una cartella filatelica contenente il francobollo singolo, la quartina, la cartolina affrancata e annullata, la busta primo giorno di emissione, la tessera e il bollettino illustrativo.

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati (cartoline, tessere e bollettini illustrativi) saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste e Verona, nonché sul sito www.filatelia.poste.it.