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Puglia, vaccini: al via le prenotazioni per i 35-39enni Taranto: hub vaccinale nell'arsenale

3 Giugno 2021
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Dalle 14 è possibile, per i nati negli anni compresi fra 1982 e 1986, effettuare la prenotazione. Queste le modalità: tramite il portale lapugliativaccina.regione.puglia.it oppure nelle farmacie convenzionate con il sistema FarmaCup oppure al numero verde 800713931. Parte infatti oggi, a scaglioni, la campagna vaccinale per le persone da 39 a 16 anni.

Taranto: operativo da oggi il quarto hub vaccinale della città, è nell’arsenale della Marina militare. Obiettivo, ottocento somministrazioni al giorno.


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