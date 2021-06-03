Dalle 14 è possibile, per i nati negli anni compresi fra 1982 e 1986, effettuare la prenotazione. Queste le modalità: tramite il portale lapugliativaccina.regione.puglia.it oppure nelle farmacie convenzionate con il sistema FarmaCup oppure al numero verde 800713931. Parte infatti oggi, a scaglioni, la campagna vaccinale per le persone da 39 a 16 anni.
Taranto: operativo da oggi il quarto hub vaccinale della città, è nell’arsenale della Marina militare. Obiettivo, ottocento somministrazioni al giorno.