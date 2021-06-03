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3 Maggio 2026
Giornata della libertà di stampa In Italia si commemorano i giornalisti uccisi

Incidente sulla statale, auto schiacciata fra tir e guard rail Accaduto nella zona di Bisceglie

3 Giugno 2021
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La donna che era alla guida della macchina è rimasta ferita ed è ricoverata all’ospedale. Incidente sulla statale 16 nel tratto biscegliese. Cause sa dettagliare: l’auto è stata schiacciata in modo gravissimo fra guard rail e tir.

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