La donna che era alla guida della macchina è rimasta ferita ed è ricoverata all’ospedale. Incidente sulla statale 16 nel tratto biscegliese. Cause sa dettagliare: l’auto è stata schiacciata in modo gravissimo fra guard rail e tir.
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