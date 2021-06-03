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Al via i vaccini per tutti dai 12 anni in su: Puglia, da oggi pomeriggio prenotazioni dei nati fra il 1982 ed il 1986 Si procede a scaglioni e secondo la disponibilità di dosi

3 Giugno 2021
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Italia: da oggi chiunque abbia più di dodici anni può ricorrere al vaccino anti corona virus. Ecco come si è organizzata la Puglia.

Stralcio del comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Parte la campagna vaccinale per le persone da 39 a 16 anni. Da giovedì 3 giugno alle 14:00, in base alla tua età, puoi prenotare un appuntamento in una delle sedi vaccinali pugliesi. Si procede secondo ordine di anzianità e sulla base della disponibilità dei vaccini.

Da giovedì 3 giugno alle 14.00 i nati dal 1982 al 1986 possono prenotare la vaccinazione sul portale  lapugliativaccina.regione.puglia.it, nelle farmacie convenzionate con il sistema FarmaCup e al numero verde 800713931. Parte infatti, a scaglioni, la campagna vaccinale per le persone da 39 a 16 anni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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