Italia: da oggi chiunque abbia più di dodici anni può ricorrere al vaccino anti corona virus. Ecco come si è organizzata la Puglia.
Stralcio del comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Parte la campagna vaccinale per le persone da 39 a 16 anni. Da giovedì 3 giugno alle 14:00, in base alla tua età, puoi prenotare un appuntamento in una delle sedi vaccinali pugliesi. Si procede secondo ordine di anzianità e sulla base della disponibilità dei vaccini.
Da giovedì 3 giugno alle 14.00 i nati dal 1982 al 1986 possono prenotare la vaccinazione sul portale lapugliativaccina.regione.puglia.it, nelle farmacie convenzionate con il sistema FarmaCup e al numero verde 800713931. Parte infatti, a scaglioni, la campagna vaccinale per le persone da 39 a 16 anni.