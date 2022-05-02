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Rocchetta Sant’Antonio: connessione ad internet, dotate gratuitamente 27 case popolari Progetto pilota

3 Maggio 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Martedì 3 maggio alle ore 11.00 nella sala consiliare del comune di Rocchetta Sant’Antonio (Fg) verrà presentato il progetto pilota interamente finanziato dalla startup Wibi e partito dal comune di Rocchetta Sant’Antonio, grazie al quale 27 alloggi popolari dell’Arca Capitanata sono stati dotati gratuitamente della connessione ad Internet.

All’incontro prenderanno parte l’assessora regionale al Welfare, l’assessora all’Ambiente e alle Politiche Abitative, il sindaco di Rocchetta Sant’Antonio Pompeo Circiello, Bruno Reale e Roberto Dorato rispettivamente presidente del consiglio d’amministrazione e socio dell’azienda Wibi, promotrice e finanziatrice del progetto, e Donato Pascarella commissario straordinario di Arca Capitanata.

Al termine della conferenza stampa ci sarà una dimostrazione del funzionamento della connessione in uno dei 7 alloggi in cui è già attiva la connessione che, nei restanti alloggi, tutti predisposti, verrà attivata immediatamente dopo la conferenza stampa di presentazione del progetto.


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