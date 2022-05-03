Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 03 maggio 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 1.697
Provincia di Bat: 313
Provincia di Brindisi: 525
Provincia di Foggia: 529
Provincia di Lecce: 876
Provincia di Taranto: 772
Residenti fuori regione: 42
Provincia in definizione: 12
100.673
Persone attualmente positive
536
Persone ricoverate in area non critica
25
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 353.083
Provincia di Bat: 96.198
Provincia di Brindisi: 100.749
Provincia di Foggia: 158.198
Provincia di Lecce: 213.347
Provincia di Taranto: 143.292
Residenti fuori regione: 8.010
Provincia in definizione: 3.407