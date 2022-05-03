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Puglia: 1076824 positivi a test corona virus, incremento di 4766 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

3 Maggio 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 03 maggio 2022

4.766

Nuovi casi

25.952

Test giornalieri

16

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 1.697
Provincia di Bat: 313
Provincia di Brindisi: 525
Provincia di Foggia: 529
Provincia di Lecce: 876
Provincia di Taranto: 772
Residenti fuori regione: 42
Provincia in definizione: 12
100.673

Persone attualmente positive

536

Persone ricoverate in area non critica

25

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.076.284

Casi totali

10.613.582

Test eseguiti

967.302

Persone guarite

8.309

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 353.083
Provincia di Bat: 96.198
Provincia di Brindisi: 100.749
Provincia di Foggia: 158.198
Provincia di Lecce: 213.347
Provincia di Taranto: 143.292
Residenti fuori regione: 8.010
Provincia in definizione: 3.407

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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