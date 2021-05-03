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Puglia: agenda di genere, per eliminare le disparità Approvata dalla giunta regionale

3 Maggio 2021
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Di Francesco Santoro:

Via libera da parte del governo regionale della Puglia all’Agenda di genere, documento che prevede una serie di linee guida per favorire la gender equality. «È una base di discussione concreta, un punto di partenza e non di arrivo, che prosegue adesso con la partecipazione di tutti- precisa il presidente Michele Emiliano-. Siamo la prima Regione a dotarsi» di questo strumento «aperto al contributo del partenariato socio-economico e delle associazioni di donne, e capace davvero di attraversare tutte le aree di policy, dalle politiche per l’istruzione la formazione e il lavoro, alle politiche sociali e di conciliazione, alle politiche per lo sviluppo economico, alle politiche culturali e per l’innovazione».
Il gruppo di lavoro composto da dirigenti e personale con specifiche competenze in materia di politiche di genere e programmazione, tra cui Francesca Zampano, Antonella Bisceglia, Anna Maria Candela, Serena Scorrano e Tiziana Corti, ha operato con il supporto del consigliere per l’attuazione del programma, Titti De Simone. «L’Agenda di genere è fra gli obiettivi centrali del nostro programma di governo perché se non azzeriamo i divari sociali e lavorativi, se non investiamo sul capitale sociale che le donne rappresentano in tutti i settori, non riusciremo a cambiare davvero le cose -commenta De Simone-. Stiamo realizzando qualcosa di valido e innovativo ponendoci davvero come laboratorio di buone pratiche per il superamento del gap di genere, nel quadro europeo».

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