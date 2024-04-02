Di Nino Sangerardi:

Si procede nella messa in opera del Piano comunicazione internazionale “ Destinazione Puglia(Puglia UNEXPECTED Italy) in lingua italiana e inglese.

La gestione in capo a Aret Pugliapromozione(agenzia della Regione Puglia), dotazione finanziaria pari a 1.826.312,00 euro.

Si punta a rilanciare una Puglia quale meta turistica attrattiva e sicura, dove apprezzare le bellezze naturali e culturali, in coerenza con gli obiettivi del Piano strategico del Turismo finalizzato a potenziare e innovare gli interventi promozionali della destinazione per lo sviluppo economico in ambito turistico e culturale.

Ad oggi le azioni di comunicazione già avviate all’estero hanno favorito il consolidamento della “Destinazione Puglia” nei Paesi destinatari. La crescita del turismo internazionale nell’anno 2023 è del +22% per gli arrivi e del 16% per le presenze. Il bilancio turistico complessivo di fine anno si attesta al +8% degli arrivi e +4% delle presenze.

Il 2023 ha visto una ripresa dei mercati turistici di lungo raggio con in vetta Australia e Stati Uniti d’America, che nei primi otto mesi dell’anno hanno registrato un incremento di oltre 50 mila presenze in più rispetto allo stesso periodo del 2022. Aumentati anche i flussi turistici provenienti da Sud America, in particolare da Brasile e Argentina.

La Regione tramite il Piano di comunicazione internazionale 2024 mira “a promuovere la Puglia, i suoi prodotti inerenti il turismo e la brand awarenes all’estero”. L’intento è di far conoscere e pubblicizzare maggiormente la Puglia “ come destinazione turistica accogliente, autentica e contemporanea”.

Una regione che offre esperienze straordinarie e diverse, in grado di stimolare gli interessi del turista a tal punto da diventare motivo di viaggio verso il suo patrimonio naturale e culturale, ricco di fascino tradizione e innovazione.

Territorio che si distingue dalle più conosciute mete turistiche italiane, soprattutto per la calorosa ospitalità dei pugliesi, che si apprezza sin dall’arrivo. La Puglia “preserva nel tempo valori antichi come lentezza e accoglienza, prezioso patrimonio immateriale da salvaguardare. In questa terra dove il tempo si dilata in bellezza, le relazioni umane diventano autentiche esperienze di viaggio. La gente e il loro patrimonio valoriale lo rendono un mondo unico che si apre al forestiero in un grande abbraccio accogliente”.

Le azioni di comunicazione verranno realizzate nei seguenti Paesi : Unione Europea, extra Unione Europea (Regno Unito, Svizzera, USA, Giappone, Canada, Australia, Brasile, Singapore).

Per la campagna di promozione, nel corso del 2024, è previsto l’utilizzo di spot televisivi/radio/web; canali ON e OFF con specifica priorità ai mass media tematici e di settore per spazi di comunicazione ON e OFF(testate giornalistiche); adv, redazionali, puntate speciali dedicate o format Tv; spazi di comunicazione si canali Tv/emittenti radio/piattaforme digitali/web; spazi outdoor statici e dinamici(brandizzazione, personalizzazione,eccetera).