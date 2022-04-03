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Aldo Moro e Peppino Impastato, 48 anni. Giornata dell’Europa Oggi

Puglia: 936297 positivi a test corona virus, incremento di 4929 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

3 Aprile 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 03 aprile 2022

4.929

Nuovi casi

28.456

Test giornalieri

10

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 1.596
Provincia di Bat: 379
Provincia di Brindisi: 473
Provincia di Foggia: 552
Provincia di Lecce: 1.236
Provincia di Taranto: 653
Residenti fuori regione: 31
Provincia in definizione: 9
116.641

Persone attualmente positive

673

Persone ricoverate in area non critica

39

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

936.297

Casi totali

9.836.179

Test eseguiti

811.657

Persone guarite

7.999

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 303.567
Provincia di Bat: 86.941
Provincia di Brindisi: 85.896
Provincia di Foggia: 140.679
Provincia di Lecce: 186.450
Provincia di Taranto: 123.042
Residenti fuori regione: 6.719
Provincia in definizione: 3.003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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