Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 03 aprile 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 1.596
Provincia di Bat: 379
Provincia di Brindisi: 473
Provincia di Foggia: 552
Provincia di Lecce: 1.236
Provincia di Taranto: 653
Residenti fuori regione: 31
Provincia in definizione: 9
116.641
Persone attualmente positive
673
Persone ricoverate in area non critica
39
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 303.567
Provincia di Bat: 86.941
Provincia di Brindisi: 85.896
Provincia di Foggia: 140.679
Provincia di Lecce: 186.450
Provincia di Taranto: 123.042
Residenti fuori regione: 6.719
Provincia in definizione: 3.003