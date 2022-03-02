Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Giovedì 3 Marzo – con inizio ore 19 – a Bari, si svolgerà il webinar organizzato dal MEIC ( Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale) con sedi in tutta Italia.

Una fede che cerca, che pensa, che riflette: questa responsabilità diviene nel Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale (Meic) un itinerario concreto di animazione culturale della Città dell’uomo, caratterizzata da una pluralità di saprei e di competenze professionali. Il Meic è composto da donne e uomini che desiderano percorrere strade nuove e offrire sentieri di dialogo per favorire l’integrazione tra fede, cultura e il mondo che cammina: persone appassionate di motivazioni sempre nuove per camminare insieme, credenti e non credenti, nel rispetto delle reciproche identità e culture.

Per la prima volta il mondo ecclesiastico aprirà un dialogo sul tema del Metaverso, con i relatori della società di pubbliche relazioni ed eventi ( InsightPR) con sede a Trani, la prima società in puglia ad essere strutturata e già operativa nel mondo del Metverso, grazie alla Ceo Luisa Colonna promotrice di questa idea e al Prof.Gianni Spadaveccia esperto di Metvaerso.

Il Webinar e’ rivolto a tutti coloro che desiderano conoscere il tema del Metaverso ed è rivolto ad un pubblico nazionale.

Per partecipare al webinar basta cliccare sul seguente link:

https://meet.google.com/xhe-awgf-hnx