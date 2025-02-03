Ancora allerta maltempo oggi per alcune regioni (immagine di home page tratta dal dipartimento della protezione civile). Fra queste la Puglia dove ieri le precipitazioni, fra barese e tarantino soprattutto, hanno fatto registrare una media di una quarantina di millimetri. Nella notte pioggia soprattutto su zona garganica e brindisino.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità potenzialmente fino alle 20. Si fa riferimento a “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.

Venti da forti a burrasca sud-orientali con possibili mareggiate sulle coste esposte.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.