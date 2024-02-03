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Santeramo in Colle: giovedì incontro fra artigiani e politici Obiettivi e possibilità

3 Febbraio 2024
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Di seguito un comunicato diffuso da Casartigiani:

Le aziende artigiane incontrano le istituzioni e la politica. Giovedì prossimo, 8 febbraio alle 17.30 alla Biblioteca comunale di Santeramo in Colle, si terrà il dibattito organizzato da Casartigiani Puglia in collaborazione con l’amministrazione comunale. Aprirà i lavori il coordinatore regionale di Casartigiani Puglia Stefano Castronuovo e durante il confronto interverranno anche l’assessore regionale al Lavoro Sebastiano Leo, il dirigente della sezione Formazione Regione Puglia l’avv. Monica Calzetta e il delegato di Casartigiani rapporti UNIBA Fabrizio Labarile.

 

Si accenderanno i riflettori su alcuni obiettivi riguardanti il sistema misto e le aziende e si porrà l’attenzione sulle possibilità di investimento nell’artigianato. Ci si interrogherà sulle prospettive dei giovani, in possesso di una qualifica professionale artigiana, e sul fattivo fabbisogno delle aziende di maestranze qualificate. Ancora, la Prorettrice di Bari, prof. Grazia Paola Nicchia, focalizzerà la sua attenzione sull’apporto dell’Università alla formazione nel settore e si discuterà sulla necessità di maggiore mano d’opera qualificata. Infine, Angelo Inglese titolare dell’omonima azienda, illustrerà le prospettive degli imprenditori artigiani.

 

La cittadinanza è invitata a partecipare.

 


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