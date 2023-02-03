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Puglia: 1621670 positivi a test corona virus, incremento di 271 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

3 Febbraio 2023
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 03 febbraio 2023

271

Nuovi casi

5.036

Test giornalieri

3

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 81
Provincia di Bat: 15
Provincia di Brindisi: 33
Provincia di Foggia: 37
Provincia di Lecce: 76
Provincia di Taranto: 26
Residenti fuori regione: 3
Provincia in definizione: 0
15.205

Persone attualmente positive

214

Persone ricoverate in area non critica

8

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.621.670

Casi totali

13.701.412

Test eseguiti

1.596.892

Persone guarite

9.573

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 519.213
Provincia di Bat: 135.770
Provincia di Brindisi: 155.236
Provincia di Foggia: 225.631
Provincia di Lecce: 345.058
Provincia di Taranto: 218.283
Residenti fuori regione: 17.105
Provincia in definizione: 5.374

 

 

 

 

 

 

 


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