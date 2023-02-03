Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 03 febbraio 2023
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 81
Provincia di Bat: 15
Provincia di Brindisi: 33
Provincia di Foggia: 37
Provincia di Lecce: 76
Provincia di Taranto: 26
Residenti fuori regione: 3
Provincia in definizione: 0
15.205
Persone attualmente positive
214
Persone ricoverate in area non critica
8
Persone in terapia intensiva
1.596.892
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 519.213
Provincia di Bat: 135.770
Provincia di Brindisi: 155.236
Provincia di Foggia: 225.631
Provincia di Lecce: 345.058
Provincia di Taranto: 218.283
Residenti fuori regione: 17.105
Provincia in definizione: 5.374