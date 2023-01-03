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Puglia: 1601946 positivi a test corona virus, incremento di 2214 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

3 Gennaio 2023
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 03 gennaio 2023

2.214

Nuovi casi

10.513

Test giornalieri

7

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 684
Provincia di Bat: 129
Provincia di Brindisi: 275
Provincia di Foggia: 297
Provincia di Lecce: 503
Provincia di Taranto: 290
Residenti fuori regione: 34
Provincia in definizione: 2
17.960

Persone attualmente positive

271

Persone ricoverate in area non critica

14

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.601.946

Casi totali

13.504.901

Test eseguiti

1.574.544

Persone guarite

9.442

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 512.523
Provincia di Bat: 134.515
Provincia di Brindisi: 153.263
Provincia di Foggia: 223.340
Provincia di Lecce: 340.319
Provincia di Taranto: 215.772
Residenti fuori regione: 16.878
Provincia in definizione: 5.336

 

 

 

 

 

 

 


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