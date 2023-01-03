Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 03 gennaio 2023
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 684
Provincia di Bat: 129
Provincia di Brindisi: 275
Provincia di Foggia: 297
Provincia di Lecce: 503
Provincia di Taranto: 290
Residenti fuori regione: 34
Provincia in definizione: 2
17.960
Persone attualmente positive
271
Persone ricoverate in area non critica
14
Persone in terapia intensiva
1.574.544
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 512.523
Provincia di Bat: 134.515
Provincia di Brindisi: 153.263
Provincia di Foggia: 223.340
Provincia di Lecce: 340.319
Provincia di Taranto: 215.772
Residenti fuori regione: 16.878
Provincia in definizione: 5.336