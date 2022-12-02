Sarà inaugurata venerdì 2 dicembre, alle 17:30 in Arsenale, l’edizione 2022 della “Fiera del mare” di Taranto.

La manifestazione, riportata ai fasti del passato grazie all’impegno dell’amministrazione Melucci, per tre giorni focalizzerà l’attenzione di cittadini e addetti ai lavori sui temi della blue economy, attraverso un ricco calendario di eventi e confronti che vedrà la partecipazione di personalità strettamente legate al meraviglioso mondo del mare.

«Due anni fa decidemmo di dare nuovo slancio a questa manifestazione – le parole del sindaco Rinaldo Melucci – perché come i Giochi del Mediterraneo, la prossima Biennale del Mediterraneo e tutti i grandi eventi che abbiamo programmato nell’ambito del piano “Ecosistema Taranto”, anche la “Fiera del mare” è una tappa fondamentale del nostro percorso di transizione: ci permette di recuperare il contatto con le nostre radici più autentiche, proiettandoci verso un futuro sostenibile. Quest’anno ci ospiterà l’Arsenale, circostanza resa possibile dalla grande disponibilità della Marina Militare, che ringraziamo per il suo costante supporto alle nostre iniziative».

Saranno circa 100 gli espositori coinvolti, in un percorso che si arricchirà anche della possibilità di visitare gli spazi museali dell’Arsenale. Ulteriore novità dell’edizione 2022 sarà il coinvolgimento del festival fotografico Phest, con due installazioni. «Questi due autentici capolavori – il commento dell’assessore allo Sviluppo Economico Fabrizio Manzulli – contribuiranno a dare un taglio artistico alla fiera. La prima, Earth from Space sarà allestita negli spazi esterni e racconterà della bellezza del nostro pianeta visto dallo spazio, avendo l’importante valore aggiunto della partnership ufficiale con Google. La seconda, affidata alla fotografa di fama internazionale Mandy Barker, sarà intitolata Soup e sarà allestita all’interno dell’ex hub vaccinale, raccontando la piaga dell’inquinamento in mare».

La “Fiera del mare” sarà aperta anche sabato 3 dicembre (dalle 10 alle 21, con ultimo accesso alle 20) e domenica 4 dicembre (dalle 10 alle 19, con ultimo accesso alle 18). L’evento è totalmente gratuito ed è stato possibile grazie all’organizzazione del Comune di Taranto e della Marina Militare, con il sostegno di Regione Puglia e di Fondazione Taranto 25.