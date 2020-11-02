Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi lunedì 2 novembre 2020 in Puglia, sono stati registrati 4.060 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 626 casi positivi: 206 in provincia di Bari, 71 in provincia BAT, 47 in provincia di Brindisi, 169 in provincia di Foggia, 87 in provincia di Lecce, 41 in provincia di Taranto, 5 casi di residenti fuori regione.

Sono stati registrati 9 decessi: 3 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Foggia.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 567.098 test.

6.619 sono i pazienti guariti.

12.569 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 19.928, così suddivisi:

8.044 nella Provincia di Bari;

2.187 nella Provincia di Bat;

1.347 nella Provincia di Brindisi;

4.810 nella Provincia di Foggia;

1.447 nella Provincia di Lecce;

1.949 nella Provincia di Taranto;

144 attribuiti a residenti fuori regione;

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 2.11.2020 è disponibile al link: http://rpu.gl/HR6Kx