In serata i militari dell’Idf hanno avvicinato e poi abbordato una quarantina di barche della Global Sumud Flotilla. Stando a una portavoce sono duecento gli arrestati, di 37 Paesi. Da dettagliare cosa sia accaduto agli italiani e specificamente ai pugliesi a bordo. Alcune barche proseguono tuttora la navigazione per Gaza, l’operazione degli israeliani non è completata tuttora e lo sarà nelle prossime ore. L’abbordaggio è avvenuto in acque internazionali, nei confronti di barche battenti bandiere di vari Paesi. Dunque, di fatto, un atto di pirateria. Dal punto di vista israeliano, trattandosi di scenario di guerra, è spazio rivendicato dagli israeliani.

Gli attivisti vengono condotti ad Ashdod. Poi sarà verosimilmente il rimpatrio, nel giro di un paio di giorni.

Da ieri sera varie manifestazioni in Italia e binari bloccati nelle stazioni ferroviarie di varie città fra cui alcune di grande importanza. Domani in Italia sarà sciopero generale, proclamato da Cgil e Usb. Il ministro Salvini (che recentemente ha ricevuto una targa quale amico di Israele) ha detto che procederà con la precettazione. Stasera in 225 ospedali di tutta Italia, “Luci accese sulla Palestina”. Ventimila operatori sanitari daranno luogo all’imponente iniziativa di solidarietà. Anche in vari ospedali della Puglia.