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Bari e Taranto: oggi commemorazioni di due vittime innocenti della criminalità organizzata Gaetano Marchitelli e Giovanbattista Tedesco

2 Ottobre 2024
noinotizie

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Oggi l’assessore alla Cultura e alla Legalità della Regione Puglia Viviana Matrangola partecipa alle iniziative di commemorazione di Gaetano Marchitelli Giovanbattista Tedesco, vittime innocenti della criminalità organizzata, in programma nei territori di Bari e di Taranto.

Alle ore 9.30, in occasione del 21° anniversario del tragico omicidio di Gaetano Marchitelli, Matrangola sarà presente alla cerimonia organizzata dal Comune di Bari presso la lapide commemorativa in piazza Umberto I a Carbonara (Bari).

Quindi, alle ore 10.30, l’assessore si recherà a Taranto per ricordare Giovanbattista Tedesco a distanza di 35 anni dall’uccisione, avvenuta per mano della Sacra Corona Unita. L’incontro si terrà nell’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo Europa-Alighieri (via Pio XXI n. 3).

Alla vigilia della giornata di commemorazione, l’assessore Matrangola ha dichiarato: “In questo doloroso 2 ottobre in cui la nostra terra ha perso due vittime innocenti, la Puglia riafferma il suo impegno nella lotta a tutte le forme di criminalità organizzata. Dagli omicidi di Gaetano Marchitelli, appena quindicenne, e Giovanbattista Tedesco, sono trascorsi 21 e 35 anni. Il cuore non guarisce mai dal dolore delle morti ingiuste, ma questo dolore può diventare il carburante per realizzare un impegno più grande, più deciso, verso la costruzione di una società senza mafie. Possiamo trasformare le nostre lacrime in gesti di responsabilità intorno ai quali costruire, quotidianamente e concretamente, una rinnovata etica di cittadinanza. E non dobbiamo stancarci di parlare alle giovani generazioni, costruendo insieme a loro un nuovo alfabeto della legalità”.


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