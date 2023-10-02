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6 Maggio 2026
Cosenza-Casarano 1-5: salentini alla fase nazionale playoff Calcio serie C

Incidenti: morto 17enne a Conversano. Un pugliese deceduto in Basilicata. Novoli-Veglie: auto contro albero, 29enne in rianimazione In serata

2 Ottobre 2023
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Scontro auto-moto a Conversano. Per cause da dettagliare l’impatto. Ha perso la vita Antony Innamorato, un ragazzo di 17 anni di Mola di Bari: era a bordo della moto con un amico il quale è stato trasportato all’ospedale.

In Basilicata, a Policoro, ieri nel tardo pomeriggio è morto un 68enne di Francavilla Fontana per un incidente in moto. Cause e dinamica da dettagliare.

Grave incidente stradale ieri sera in Salento. La giovane donna era alla guida della sua auto. Per cause da dettagliare ne ha perso il controllo mentre percorreva la strada provinciale Novoli-Veglie. La vettura, finita fuori strada, si è schiantata contro un fico d’india. La 29enne è stata trasportata all’ospedale di Lecce dove è ricoverata in rianimazione.

 

 

 

 

 

 


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