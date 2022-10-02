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Puglia: 1481065 positivi a test corona virus, incremento di 954 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

2 Ottobre 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 02 ottobre 2022

954

Nuovi casi

16.273

Test giornalieri

5

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 295
Provincia di Bat: 40
Provincia di Brindisi: 120
Provincia di Foggia: 105
Provincia di Lecce: 267
Provincia di Taranto: 109
Residenti fuori regione: 16
Provincia in definizione: 2
12.173

Persone attualmente positive

110

Persone ricoverate in area non critica

6

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.481.065

Casi totali

12.733.034

Test eseguiti

1.459.801

Persone guarite

9.091

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 477.256
Provincia di Bat: 127.485
Provincia di Brindisi: 140.004
Provincia di Foggia: 209.390
Provincia di Lecce: 305.092
Provincia di Taranto: 201.147
Residenti fuori regione: 15.641
Provincia in definizione: 5.050

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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