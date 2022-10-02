Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 02 ottobre 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 295
Provincia di Bat: 40
Provincia di Brindisi: 120
Provincia di Foggia: 105
Provincia di Lecce: 267
Provincia di Taranto: 109
Residenti fuori regione: 16
Provincia in definizione: 2
12.173
Persone attualmente positive
110
Persone ricoverate in area non critica
6
Persone in terapia intensiva
1.459.801
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 477.256
Provincia di Bat: 127.485
Provincia di Brindisi: 140.004
Provincia di Foggia: 209.390
Provincia di Lecce: 305.092
Provincia di Taranto: 201.147
Residenti fuori regione: 15.641
Provincia in definizione: 5.050