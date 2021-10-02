Scrive Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia:



Ci sono storie che vanno custodite e protette dallo scorrere del tempo. Una di queste è la storia di Gaetano Marchitelli, vittima innocente di mafia.

Aveva solo 15 anni Gaetano quando il 2 ottobre 2003, 18 anni fa, si è trovato incolpevolmente nel mezzo di una sparatoria nel suo quartiere, Carbonara di Bari. Ed è stato ucciso.

Gaetano era un ragazzo d’oro, studiava di giorno e lavorava di sera, aveva i suoi progetti per il futuro e tanti interessi.

La sua morte è stata una ferita per la comunità intera, ha determinato una scossa nella coscienza collettiva, un intero popolo ha cominciato a vedere le cose più nitidamente da quel momento, ha cominciato a scegliere da che parte stare.

E tante cose sono cambiate in meglio nel nome di Gaetano Marchitelli.

Ricordiamo Gaetano per onorare la sua memoria, portare alto il suo esempio, manutenere i valori che, pur così giovane, lui incarnava e che devono essere sempre, ogni giorno, guida e ispirazione per tutti noi.