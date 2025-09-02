I dati sono riferiti alle scuole pubbliche ed aggiornati all’anno scolastico 2023-2024. Bisogna dunque tenere conto di cantieri Pnrr ed altre iniziative degli enti per la sicurezza degli edifici relativi all’anno scolastico scorso. Ma in grandi linee non ci possono essere stravolgimenti rispetto a quanto riporta Tuttoscuola: su 39993 edifici scolastici pubblici di tutta Italia, nel 2023-2024 erano 3588 quelli a posto con tutte le cinque certificazioni di sicurezza richieste. In Puglia hanno il certificato di agibilità 709 edifici scolastici su 2588. Queste procedure sono di competenza delle amministrazioni comunali (per le scuole fino alla secondaria inferiore) e provinciali (per gli edifici sede di scuole superiori).

(foto home page: repertorio, non strettamente connessa alla notizia)

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Al link di seguito il rapporto di Tuttoscuola: